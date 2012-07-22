ЗМІ: Племінник Герман побив вагітну дружину, двох дівчат та міліціонерку

Про це ІА ZIK повідомили джерела у правоохоронних органах.

Стаття, за якою порушено кримінальну справу, карається позбавленням волі на термін від трьох до семи років – це хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Водночас видання, яке пов’язують з радником Президента України Ганною Герман – Українські національні новини, повідомляє, що проти племінника радника Президента Ганни Герман - Олега Бокало та його охорони порушено кримінальну справу за статтею 296 ч.1 «Хуліганство» Кримінального Кодексу України.

Ця стаття набагато легша, карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до трьох років. Це хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Джерела ZIK також повідомляють, що Бокало почав бити свою вагітну дружину, повалив її на землю. Тоді за жінку заступилося двоє дівчат, які були при вході до клубу, вони також постраждали від дебошира.

Однак дружина Бокала не оцінила вчинку, та після інциденту заявила: "Ви ще не знаєте, з ким зв'язалися!".

У працівника міліції, слідчої-жінки, на яку Бокало також підняв руку, окрім того – ображав, обзивав, на яку плював і на якій порвав форму, констатовано струс головного мозку та побої.

Окрім цього, троє працівників патрульно-постової служби написали рапорт про те, що їм нанесено тілесні ушкодження, одному з них накладено шви на обличчя.