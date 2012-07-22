Олланд: Депортація французьких євреїв - справа рук самої Франції
18:55, 22 липня 2012Політика
2026 0
Президент Франції Франсуа Олланд заявив у неділю, що депортації французьких євреїв до таборів смерті в часи Другої світової війни були злочином, «який скоїла у Франції сама Франція».
Олланд каже, що ні один німець не був задіяний у тій операції
Виступаючи на церемонії з нагоди 70-х роковин найбільшої хвилі депортацій французьких євреїв, він наголосив, що до всієї цієї операції не був залучений «ані один-єдиний німецький солдат», пише Радіо Свобода.
16–17 липня 1942 року французька поліція в окупованій нацистами Франції за їхнім наказом затримала понад 13 тисяч євреїв у регіоні Парижа і організувала їхню депортацію до табору смерті Аушвіц. Із них вижили близько ста людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter