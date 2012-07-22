Олланд: Депортація французьких євреїв - справа рук самої Франції

Виступаючи на церемонії з нагоди 70-х роковин найбільшої хвилі депортацій французьких євреїв, він наголосив, що до всієї цієї операції не був залучений «ані один-єдиний німецький солдат», пише Радіо Свобода.

16–17 липня 1942 року французька поліція в окупованій нацистами Франції за їхнім наказом затримала понад 13 тисяч євреїв у регіоні Парижа і організувала їхню депортацію до табору смерті Аушвіц. Із них вижили близько ста людей.