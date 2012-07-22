Міноборони РФ підключиться до відродження випуску Ан-124 «Руслан»

Про це заявив в суботу журналістам голова ради директорів українського АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв.

"Зараз до програми підключається Міноборони Росії. Не знаю, добре чи погано, але це відомство буде п'ятим учасником програми", - цитує Богуслаєва РІА "Новости".

За його словами, до програми модернізації двигуна для Ан-124-100 раніше вже підключилися авіакомпанії "Волга-Дніпро" і "Політ", АТ "Мотор Січ" і ОАКБ "Антонов".

"Ми скинулися по 15 мільйонів доларів і робимо новий двигун для того, щоб "Руслан" літав далі. Для цього ми піднімемо потужність двигунів з 24 до 27 тонн тяги, а відстань польоту зможемо збільшити з 6,5 до 9-11 тисяч кілометрів" , - сказав Богуслаєв.

Крім того, за його словами, запорізьке авіаційне підприємства "Івченко - Прогрес" планує взяти участь в програмі розробки двигуна для літака Ан-124-300.

"Потрібен двигун злітною масою 28-32 тонни, і (ми) пропонуємо Росії спільно почати проект по цьому мотору. Технічна пропозиція у нас готова", - заявив генконструктор «Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко.