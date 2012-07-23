Захист Тимошенко хоче більше часу для читання трьох томів від судмедекспертів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після судового засідання заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Суддя надав 8 днів. Гіпотетично цього недостатньо, але ми це зрозуміємо лише після того, як ми отримаємо доступ до цих 3-х томів і зробимо хоча б первинний аналіз», - сказав С.Власенко.

За його словами, відповідно до загальної практики, захисникам надається тиждень для ознайомлення із матеріалами одного тому.

«Томів три, тому об’єктивно було б три тижні», - сказав С.Власенко.

За словами С.Власенка, якщо захисту не вистачить 8 днів для ознайомлення з результатами судмедекспертизи Ю.Тимошенко, то до суду буде подано клопотання з проханням надати додатковий час для ознайомлення з результатами дослідження.

«Якщо не вистачить, ми будемо заявляти клопотання про надання додаткового часу для ознайомлення з матеріалами судмедекспертизи», - наголосив С.Власенко.