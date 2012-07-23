Племінника Герман звільнили під заставу
Сьогодні рішенням Сихівського районного суду Львова племінника радника Президента України Ганни Герман львів’янина Олега Б. звільнено під грошову заставу у розмірі 76,5 тис. грн.
Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердила начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.
Вона зазначила, що згідно з рішенням суду двох хуліганів, які перебували в ізоляторі тимчасового тримання Львова, було звільнено з-під варти.
Як повідомляв УНІАН, за даними джерела в МВС, проти племінника Г.Герман львів’янина Олега Б. порушено кримінальну справу за хуліганство (ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу).
Він біля нічного клубу у Львові побив вагітну жінку, а також жінку-слідчого. Крім того, чинив опір при затриманні, поінформував співрозмовник агентства.
Правоохоронці затримали Олега Б., а також одного із його охоронців, жителя Київської області.