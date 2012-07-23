Племінника Герман звільнили під заставу

Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердила начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що згідно з рішенням суду двох хуліганів, які перебували в ізоляторі тимчасового тримання Львова, було звільнено з-під варти.

Як повідомляв УНІАН, за даними джерела в МВС, проти племінника Г.Герман львів’янина Олега Б. порушено кримінальну справу за хуліганство (ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу).

Він біля нічного клубу у Львові побив вагітну жінку, а також жінку-слідчого. Крім того, чинив опір при затриманні, поінформував співрозмовник агентства.

Правоохоронці затримали Олега Б., а також одного із його охоронців, жителя Київської області.