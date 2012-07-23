Кандидатів у депутати закликають визначитися з гомосексуалізмом

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами народного депутата, співавтора законопроекту Павла Унгуряна, група парламентаріїв поставила перед собою завдання забезпечити захист українських родинних цінностей, й одним із завдань є збереження морального, духовного, фізичного здоров’я нації.

Ця прес-конференція, за його словами, проводиться з метою пояснити суть законопроекту та позицію народних депутатів, які стали авторами законопроекту, зважаючи на минулотижневі звинувачення ЛГБТ-організацій (ЛГБТ (англ. LGBT) - акронім, що виник в англійській мові для позначення чотирьох сексуальних меншин - лесбійок (Lesbian), геїв (Gay), бісексуалів (Bisexual) і трансгендерів (Transgender) – УНІАН).

“Позиція наступна – ми не проти чогось. Депутати, які відстоюють традиційні, родинні цінності, родину в її традиційному, біблійному розумінні, як союз чоловіка та жінки, ми за це. І не треба звинувачувати парламентаріїв у гомофобії. Насправді нам болить своє, українське”, - пояснив П.Унгурян.

За його словами, питання стало дуже актуальним, бо в Україні взагалі “серйозна глибинна криза – криза духовності, моралі, криза свідомості”.

“З огляду на негативні приклади сусідніх країн, у яких не було вчасно поставлено заслони, у тому числі законодавчі, засиллю пропаганди одностатевого способу життя, ми розуміємо, що так не має бути в нашій країні. І саме тому, зважаючи і на громадськість, і на суспільну думку, і головне, на цінності, які український народ формував тисячоліттями, ми говоримо про наше завдання – не бути проти когось, а бути за родину, за сім’ю, за нормальні людські цінності”, - сказав П.Унгурян.

Як заявив журналіст, засновник руху «Любов проти гомосексуалізму» Руслан Кухарчук, на сьогодні є достатньо підстав стверджувати, що в деяких країнах Заходу встановлюється режим “так званої гомодиктатури”, коли починають переслідувати людей, які негативно висловлюються щодо людей нетрадиційної орієнтації. Він пояснив, що йдеться про штрафи, звільнення з роботи, ув’язнення тощо.

Засновник руху «Любов проти гомосексуалізму» повідомив, що громадськими організаціями зібрано за останні декілька років вже понад 100 тисяч підписів українців з різних регіонів держави, які виступають проти засилля гомосексуалізму і 82 тисячі уже передано у парламент.

Р.Кухарчук звернув увагу на те, що законопроект готувався народними депутатами, які представлають усі фракції Верховної Ради.

За його словами, суть законопроекту полягає у тому, що буде “заборона на пропаганду гомосексуалізму через ЗМІ та проведення вуличних заходів, так званих гей-парадів”.

Як наголосив Р.Кухарчук, “ми сьогодні, напередодні виборів, звертаємося до різних політичних сил, щоб вони чітко задекларували свою позицію. Насправді кожна партія має право мати свою позицію – або за одностатеві шлюби, або проти. Ми просто хочемо розуміти, хто яку позицію має, щоб перед виборами виборці могли усвідомлено голосувати”.

Він переконаний, що гомосексуалізм – це не вроджена орієнтація, «це є, зокрема, наслідок насильства у дитинстві чи наслідлк пропаганди одностатевих відносин, це є псилогічний розлад у людини».

Як додав П.Унгурян, гомосексуалізм - не “еволюція, а деградація суспільства”.

Голова всеукраїнського благодійного фонду «Сім`я» Андріан Буковинський зауважив, що вже видаються дитячі книжки українською мовою, які пропагують гомосексуалізм, а це втручання у дитячу психіку.

“Цей законопроект робить певні запобіжники, щоб попереджувати явну проблему, яка буде, якщо ця пропаганда буде узаконена”, - сказав він.

Учасники прес-конференції наголосили, що засуджують фізичну агресію стосовно людей нетрадиційної орієнтації.