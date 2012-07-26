Грищенко з'ясує, хто позбиткувався з України в Лондоні, - «і нехай виправляють»

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Слово «region» явно зайве. Бездарна помилка навіть з точки зору англійської граматики. З'ясуємо, чия помилка, і нехай виправляють», - прокоментував міністр формулювання «Ukraine Region» при зазначенні місця народження деяких російських спортсменів.

К.Грищенко також повідомив, що доручив Посольству України у Великій Британії зв'язатися з Оргкомітетом Олімпіади, аби помилка була виправлена.

Як повідомляв УНІАН, штаб олімпійської делегації України надіслав офіційне звернення до Організаційного комітету Ігор ХХХ Олімпіади в Лондоні з проханням терміново внести виправлення у помилкові біографічні дані, опубліковані на офіційному Інтернет-сайті Олімпійських ігор.

Як повідомляє сайт Нацонального олімпійського комітету України, зокрема, йдеться про інформацію щодо спортсменів російської команди, де допущені суттєві помилки, пов'язані з місцем їхнього народження в Україні.

Штаб олімпійської делегації України буде відстежувати розвиток подій та вживати відповідних заходів щодо внесення необхідних поправок.

ХХХ літні Олімпійські ігри пройдуть у Лондоні з 27 липня до 12 серпня.