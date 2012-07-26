Турчинов пояснив, чому літав до Тимошенко чартером

Про це він сказав в коментарі "Українській правді", коментуючи інформацію, що він літав до Харкова не рейсовим літаком, а чартером.

"Зустріч з Тимошенко постійно то призначалася, то скасовувалася", - каже Турчинов і пояснює, що саме тому він не міг підлаштуватися під розклад рейсових літаків.

"Коли б ми запізнилися, вони б сказали: "От бачите, ми хотіли влаштувати зустріч, а ви не встигли. Тому треба було добиратися будь-яким чином. Але ми до Юлії Володимирівни і на ракеті готові летіти", - сказав Турчинов. Він не назвав суму, в яку обійшовся політ до Харкова, але повідомив, що політ здійснювався за кошти бютівських депутатів.

Як стало відомо УП з власних джерел, у середу Турчинов з групою депутатів БЮТ прибули до Харкова літаком Sessna. Вартість рейсу, за інформацією джерела, склала 120 тисяч гривень.