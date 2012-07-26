Наливайченко підтвердив, що пішов до Кличка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.Наливайченка.

«Політика – командна гра. Перебувати у політиці без команди однодумців немає жодного змісту. Партія Віталія Кличка «УДАР» близька мені за духом та цінностями. Це партія нової генерації політиків, це партія моїх однодумців. Тому я долучаюсь до цієї динамічної та перспективної політичної сили», - сказав В.Наливайченко.

За словами політика, «в УДАРі я побачив прагнення радикальних змін на користь громадян, устремління зламати хребет усій прогнилій системі корупції та брехні. Саме тому я обрав УДАР».

«В парламенті ми консолідуємо усі здорові патріотичні сили та створимо проукраїнську демократичну більшість, яка зможе усунути узурпаторів та корупціонерів від влади та повернути Україну громадянам», - упевнений В.Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.Кличко заявивпро те, що В.Наливайченко приєднався до партії «УДАР».