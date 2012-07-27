Об’єднана опозиція обіцяє прийти на позачергову сесію, але голосувати не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив керівник Центрального штабу Об'єднаної опозиції, перший заступник лідера партії “Батьківщина” Олександр Турчинов.

За його словами, влада навмисне оголосила проведення позачергової сесії на той самий день, коли має відбутися з'їзд опозиції. “Ми, безумовно, не будемо підлаштовуватися під провокації Партії регіонів і постійно змінювати дату. Дату ми залишаємо. Єдине, що ми, можливо, підкорегуємо час проведення нашого з'їзду, щоб більше раділи представники Партії регіонів від часу проведення нашого з'їзду”, - сказав він.

О.Турчинов наголосив, що всі спроби відмовити в приміщенні для проведення з'їзду також ні до чого не приведуть.

О.Турчинов також запевнив, що депутати від опозиції прийдуть на позачергову сесію, однак участі в незаконних голосуваннях брати не будуть.

В свою чергу голова Ради об'єднаної опозиції “Батьківщина” Арсеній Яценюк зауважив, що опозиція “планує перенести Партію регіонів в опозицію на найближчих парламентських виборах і не планує підлаштовуватися під те, що влада намагається нам не дати провести з’їзд”. Він наголосив, що вже зараз виникають проблеми з проведенням з'їзду в тому місці, де він запланований.

А.Яценюк також наголосив, що позачергова сесія ВР, яка має відбутися 30 липня, скликана в незаконний спосіб. “За нашими даними, сесія скликана в незаконний спосіб”, - сказав він. А.Яценюк зауважив, що 157 підписів під ініціативою проведення цієї сесії немає, оскільки 110 депутатів від Партії регіонів відсутні в Києві, а половина взагалі поза межами України. Крім того, додав він, підписи збиралися під чистими листами без зазначення порядку денного сесії ВР. “Тому сесія, яку вони планують скликати на 30 число, є незаконною і неконституційною”, - сказав А.Яценюк.