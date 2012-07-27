Адвокат: Лазаренко готовий спілкуватися із слідчими Генпрокуратури

Про це газеті«Сегодня» повідомила адвокат П.Лазаренка Марина Долгопола.

У коментарі П.Лазаренка, поширеному його адвокатом, йдеться: "Останнім часом керівництвом Генпрокуратури було зроблено декілька заяв про те, що я, Лазаренко Павло Іванович, відмовляюся від зустрічі з представниками прокуратури для дачі свідчень. З цього приводу повідомляю, що під час моєї зустрічі в грудні 2010 року із слідчим Генпрокуратури я відповів на всі питання, які було мені задано слідчим. Якщо ж у слідства виникло певне нерозуміння щодо суті одержаних від мене пояснень, то я заявляю про свою готовність надати слідству роз'яснення".

Газета нагадує, що в квітні цього року перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін заявив, що у прокуратури є докази причетності екс-прем'єрів Юлії Тимошенко і П.Лазаренка до вбивства депутата Євгена Щербаня. Пізніше американська сторона не дозволила Р.Кузьміну допитати П.Лазаренка, відзначивши, що не може змусити екс-прем'єра дати свідчення.