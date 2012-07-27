Донька Тимошенко зустрілася з прем’єр-міністром Словенії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії “Батьківщина” з посиланням на офіційне повідомлення, розміщене на сайті уряду Словенії.

Є.Тимошенко та захисник лідера опозиції Сергій Власенко поінформували главу уряду Словенії про згортання демократії в Україні та переслідування Ю.Тимошенко та інших лідерів опозиції.

«Прем’єр-міністр Янеш Янса у ході розмови приєднався до закликів міжнародної спільноти, особливо Європейського парламенту і глав європейських держав, які закликали українську владу до поваги прав людини, забезпечення основних політичних свобод, рівних можливостей участі опозиції у політичному процесі та проти використання суду у боротьбі з політичними конкурентами», - йдеться у повідомленні.