Об'єднана опозиція думає, як то й з'їзд провести, і в Раду встигнути
17:25, 27 липня 2012Політика
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Об'єднана опозиція розглядає можливість проведення свого з'їзду до початку позачергової сесії ВР.
Опозиція хоче зманеврувати
Об'єднана опозиція “Батьківщина” розглядає можливість проведення свого з'їзду 30 липня до початку позачергової сесії Верховної Ради.
Про це УНІАН повідомило джерело в “Батьківщині”.
“Зараз розглядається питання, аби провести з'їзд до позачергової сесії”, - сказав співрозмовник агентства. Зокрема, мова йде про те, щоб з'їзд відбувся о 8-й годині ранку для того, аби депутати від опозиції змогли взяти участь у сесії парламенту, яка розпочнеться о 10.00.
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