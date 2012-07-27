Об'єднана опозиція думає, як то й з'їзд провести, і в Раду встигнути

Об'єднана опозиція “Батьківщина” розглядає можливість проведення свого з'їзду 30 липня до початку позачергової сесії Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомило джерело в “Батьківщині”.

“Зараз розглядається питання, аби провести з'їзд до позачергової сесії”, - сказав співрозмовник агентства. Зокрема, мова йде про те, щоб з'їзд відбувся о 8-й годині ранку для того, аби депутати від опозиції змогли взяти участь у сесії парламенту, яка розпочнеться о 10.00.