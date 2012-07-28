Донецька міськрада прийняла заяву на підтримку мовного закону
27 липня Донецька міська рада під час пленарного засідання прийняла заяву на підтримку прийнятого Верховною Радою Закону «Про принципи державної мовної політики».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради, в заяві наголошується, що цей закон «врегулював використання мов в Україні на підставі сталих мовних традицій».
«Положення закону повністю відповідає нормам європейського права, міжнародним зобов'язанням України щодо захисту прав людини, забезпеченню вільного і безперешкодного розвитку регіональних мов і мов меншин. У законі гармонійно збалансовані інтереси різних мовних груп в Україні на основі беззаперечного пріоритету прав людини і громадянина, взаємоповага і взаєморозуміння», - йдеться в заяві.
«Наше спільне завдання – виправдати довіру виборців, не допускати конфронтації, зміцнювати єдність країни і тим самим забезпечити прогресивний розвиток територіальних громад, регіонів і держави – сильної, незалежної України», - заявили депутати міськради. І закликали «всі здорові, по-справжньому демократичні сили в Україні, об'єднатися на захист прийнятого закону, свободи і прав людини на європейські цінності».
Як повідомляв УНІАН, Закон «Про принципи державної мовної політики», авторами якого є Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко (обидва з фракції Партії регіонів) був прийнятий 3 липня.