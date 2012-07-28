Донецька міськрада прийняла заяву на підтримку мовного закону

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради, в заяві наголошується, що цей закон «врегулював використання мов в Україні на підставі сталих мовних традицій».

«Положення закону повністю відповідає нормам європейського права, міжнародним зобов'язанням України щодо захисту прав людини, забезпеченню вільного і безперешкодного розвитку регіональних мов і мов меншин. У законі гармонійно збалансовані інтереси різних мовних груп в Україні на основі беззаперечного пріоритету прав людини і громадянина, взаємоповага і взаєморозуміння», - йдеться в заяві.

«Наше спільне завдання – виправдати довіру виборців, не допускати конфронтації, зміцнювати єдність країни і тим самим забезпечити прогресивний розвиток територіальних громад, регіонів і держави – сильної, незалежної України», - заявили депутати міськради. І закликали «всі здорові, по-справжньому демократичні сили в Україні, об'єднатися на захист прийнятого закону, свободи і прав людини на європейські цінності».

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про принципи державної мовної політики», авторами якого є Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко (обидва з фракції Партії регіонів) був прийнятий 3 липня.