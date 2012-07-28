"Батьківщина" не вірить заявам про раптове одужання Тимошенко

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії “Батьківщина”.

“З огляду на суперечливість тверджень і сумніваючись в тому, що думка Богатирьової збігається з висновками німецьких лікарів, які лікують Юлію Тимошенко, вкотре звертаємося до МОЗ з проханнями перестати розповсюджувати інформацію, яка не відповідає дійсності”, - зазначили в партії.

В “Батьківщині” наголосили, що якщо хтось і вважає реабілітацію лідера опозиції «успішно завершеною», то це лише «фахівці» з Банкової, оскільки німецькі лікарі неодноразово заявляли, що процес одужання буде тривалим - понад півроку.

“А щодо замовних коментарів міністра охорони здоров‘я Раїси Богатирьової стосовно стану здоров‘я Юлії Тимошенко, то причина їх появи - не надання суспільству правдивої інформації, а вдячність Януковичу за отримані для родинного бізнесу преференції у закупівлі ліків за бюджетний кошт”, - йдеться в заяві.

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Як повідомлялося, 27 липня міністр МОЗ Р.Богатирьова заявила, що процес реабілітації Ю.Тимошенко успішно завершено.

"На сьогодні міжнародна комісія, до складу якої входять німецькі й українські лікарі, на підставі всіх наявних даних про стан здоров'я пацієнтки Тимошенко, на підставі тієї кількості процедур, які пройшла хвора, заявляє про успішне завершення процесу реабілітації", - сказала Р.Богатирьова.

За її словами, Ю.Тимошенко дуже активна, проводить багато різних зустрічей.

"А це свідчить про динаміку поліпшення здоров'я пацієнтки і про те, що її реабілітація досягла позитивного результату", - заявила міністр охорони здоров'я.