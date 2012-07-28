Литвин розповів журналістам анекдот про зайця та його «стратегічних партнерів»

Як передає кореспондент УНІАН, підійшовши до журналістів, спікер повів мову про те, що зграя вовків у пошуку харчів напала на зайця і вирішила його розірвати, але той благав: «Я вас прошу, ви не чіпайте мене, бо проблему голоду не вирішите, та й інших своїх проблем також».

Заєць запропонував в обмін на те, щоб залишитися живим, намалювати вовкам схему, показавши, де пасеться отара баранів та овець. Коли він це зробив, то вовки забули про свою угоду і розірвали його, а потім, відповідно до схеми, вчинили напад і на отару овець. Коли ж вони наситились, то один із вовків сказав: «Ми не правильно вчинили, бо він (заєць), по суті справи, життя нам врятував, а ми його розірвали».

Тоді хижаки почали думати, який би напис зробити зайцю на його памятнику. Один запропонував написати – «Від друзів». Проте вирішили, що в даному разі це не підходить, а напис «Від ворогів» назвали недоречним. Після тривалих дискусій вовки дійшли висновку, що найліпше було би написати на пам'ятнику: «Від стратегічних партнерів».