Дружина Луценка балотуватиметься у нардепи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вона увійшла до списку від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» на виборах до Верховної Ради.

За списком Об’єднаної опозиції до парламенту балотуватимуться також Андрій Кожем’якін, Мустафа Джемільов, Андрій Парубій, Олександра Кужель, Арсен Аваков та інші.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбувається з'їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина». Його делегати ухвалили першу п'ятірку списку, до якої увійшли Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, Олександр Турчинов та Юрій Луценко.

Далі у виборчому списку Об’єднаної опозиції йдуть В’ячеслав Кириленко, Григорій Немиря, Сергій Соболєв, Борис Тарасюк, Микола Томенко.