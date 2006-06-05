Безвладдя набирає обертів в Україні

Більшість політологів переконана, що 7 червня не буде створено парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на прес-конференції у Києві політолог Вадим КАРАСЬОВ висловив переконання, що помаранчева коаліція 7 червня не буде створена. «7 червня нічого не відбудеться, нічого підписано не буде, і процес створення парламентської коаліції затягнеться на невизначений термін», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, блок «Наша Україна» свідомо затягує створення помаранчевої коаліції. Він підкреслив, що це видно блокуванням «Нашою Україною» низки ініціатив потенційної помаранчевої коаліції.

В.КАРАСЬОВ зазначив, що незрозуміла і позиція Президента, який обіцяв долучитися до формування коаліції, але з моменту відкриття нової сесії парламенту не зустрічався з лідерами партій – потенційних учасників коаліції.

За його словами, поки Президент розмірковує, Партія регіонів активно демонструє, що коаліція може бути створена тільки за її участі.

Водночас він підкреслив, що в ситуації із затягуванням створення парламентської коаліції простежуються елементи безвладдя. Окремі політичні сили розхитують вертикаль влади та авторитет Президента, заявляє В.КАРАСЬОВ.

Політолог вважає, що в разі дискредитації помаранчевої коаліції можуть бути дискредитовані всі органи влади. На його переконання, активно до формування коаліції долучилися зовнішні сили, зокрема Російська Федерація.

У свою чергу політолог Володимир ФЕСЕНКО також висловив думку, що 7 червня не буде створена коаліція. Він переконаний, що тактика затягування створення коаліції вигідна окремим учасникам, але несе ризики для країни. «Промедление смерти подобно», - сказав В.ФЕСЕНКО. Він переконаний, що з огляду на останні події створюється вакуум влади – регіональні органи влади не реагують на центральну владу. На його думку, регіональні еліти очікують, хто займе ключові посади в країні. «Тактика очікування веде до зменшення ефективності державного апарату», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він вважає, що учасники переговорів щодо створення помаранчевої коаліції дискредитують себе і коаліційний процес в цілому. В.ФЕСЕНКО підкреслив, що “в умовах, коли країна котиться в політичну кризу, необхідно думати про країну, а не тільки про власні політичні інтереси”. Політолог вважає, що в таких умовах Президент повинен сказати своє слово, а прем’єр-міністр та міністри повинні жорстко виконувати свої повноваження, не дивлячись на тимчасовий статус. Водночас, на його думку, треба активізувати переговори не тільки з потенційними учасниками коаліції, а й з потенційними опозиціонерами. В цьому форматі необхідно обговорити питання «параду місцевих суверенітетів», мовне питання, питання НАТО, питання щодо статусу опозиції.

Крім того, на думку В.ФЕСЕНКА, Президент має активізувати діяльність силових органів. Він висловив припущення, що в цій ситуації необхідно вирішити питання спікера та комітетів, щоб запрацював парламент. Він підкреслив, що “феодосійське питання” вимагає наявність діючого парламенту. Це стосується також дій щодо роботи Конституційного Суду, підкреслив він.

Крім того, політолог Олесь ДОНІЙ висловив переконання, що на сьогодні Україна знаходиться в періоді безвладдя – центральна влада неспроможна контролювати ситуацію у всіх регіонах.

О.ДОНІЙ не виключає, що оточення Президента України Віктора ЮЩЕНКА цілеспрямовано уповільнює створення парламентської коаліції та нового уряду, оскільки це призведе до розподілу портфелів та власності.

Він наголосив, що в українському законодавстві не має термінів, скільки уряд тимчасово може виконувати свої обов’язки. О.ДОНІЙ зазначив, що через 60 днів після відкриття нової сесії Президент може розпустити парламент та призначити нові вибори, але не зобов’язаний цього робити. Він вважає, що Президент буде в змозі пояснити суспільству, чому він не призначає перевиборів, а тим часом уряд продовжить виконувати свої обов’язки в статусі «в.о.». Водночас він наголосив, що розвиток подій за таким сценарієм можливий тільки в спокійній політичній ситуації в країні, але зараз країна виходить з-під контролю органів центральної влади.

О.ДОНІЙ підкреслив, що коли органи місцевого самоврядування приймають рішення, які мають прийматися на рівні держави, це говорить про те, що влада не контролює ситуацію. Він припустив, що криза в країні буде посилюватись.