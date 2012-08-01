Литвин написав свій "мовний закон"

Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради України.

У пояснювальній записці до проекту закону вказано, що його метою є унормування правових та організаційних засад застосування в Україні державної мови, регіональних мов або мов меншин відповідно до положень Конституції України, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, а також Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин в частині мов національних меншин в Україні.

Відповідним законопроектом пропонується встановити, що цей закон набиратиме чинність з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» щодо встановлення диференційованого застосування положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин до мов, на які вона розповсюджується в Україні.

Крім того, основними положеннями законопроекту визначено, що статус української мови як державної є однією із основоположних засад конституційного ладу в Україні. А також, що державна мова застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом.

При цьому, законопроектом визначено порядок та межі використання регіональної мови, мови меншини або мови національної меншини в Україні.

Законопроектом також визначаються особливості застосування мов у роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, мови судочинства, економічної і соціальної діяльності, освіти, науки тощо.

Цим проектом також пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про засади державної мовної політики», оскільки його положення не відповідають Конституції України, іншим законам України, а також не узгоджуються з Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин».

***

Як повідомляв УНІАН, 31 липня В.Литвин підписав закон про основи державної мовної політики.

Станом на сьогодні цей закон вказаний на сайті ВР як такий, що вже направлений на підпис Президенту України Віктору Януковичу.