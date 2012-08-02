Наступного року всі абітурієнти подаватимуть заяви про вступ в електронному вигляді

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник.

«Новація високо була оцінена і батьками, і вступниками. І наступного року дія системи подання електронних заяв буде поширена на всі освітньо-кваліфікаційні рівні», - сказав міністр.

Він уточнив, що таким чином дистанційно свої заяви до вишів зможуть подавати ті, хто хоче навчатися за програмою молодшого спеціаліста, спеціаліста і магістра.

Д.Табачник зауважив, що 68 тисяч абітурієнтів цього року подали в електронному вигляді 282 тис. заяв.

Він також повідомив, що на сайті інформаційної системи «Конкурс» Міносвіти під час цьогорічної вступної кампанії було зареєстровано рекордну кількість переглядів сторінок вищих навчальних закладів – майже 81 млн 400 тис. відвідувань громадянами зі 113-ти країн.

Як повідомляв УНІАН, у цьогорічній вступній кампанії взяли участь 620 040 осіб, які з 2 до 31 липня подали 1 млн 901 тис. 503 заяви на участь у конкурсному відборі на вступ до вищих навчальних закладів.