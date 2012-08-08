Регіонали вивісили свій прапор над сільрадою, бо «всі за ПР» (фото)
В Одеській області над Крижанівською сільрадою депутати вивісили прапор Партії регіонів, тому що «всі за ПР».
Як передає «Одеса. Коментарі», про це повідомили жителі села. За їх словами, місцевим «регіоналам» зробили зауваження, що над державною установою, якою є сільська рада, не повинні висіти прапори політичних партій і що це протизаконно.
У свою чергу «регіонали» відповіли, що в сільській раді «всі за Партію регіонів», тому прапор висітиме. Від жителів села надійшло інше зауваження, що за Партію регіонів держслужбовці, якими є працівники сільської ради, повинні бути у свій неробочий час. А під час роботи повинні ставитися до всіх політичних партій однаково. Крім того, селян обурила наявність у приміщенні сільської ради агітаційної продукції Партії регіонів.
Проте на зауваження депутати не відреагували, а наступного дня наказали повісити прапор Партії регіонів на ще одну державну установу - Крижанівський будинок культури.