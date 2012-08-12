ЗМІ: Низький пенсійний вік - шлях до бідної старості

Про це зокрема йдеться в статті «Демографічні маркери пенсійного віку», опублікованій у виданні «Дзеркало тижня. Україна».

У матеріалі говориться, що в умовах скорочення чисельності населення і збереження низького пенсійного віку на нинішньому рівні Україна буде вимушена експортувати робочу силу з менш розвинених країн.

«Серед країн Європи пенсійний вік на «радянському» рівні (60 років для чоловіків і 55 років для жінок) залишився лише в Білорусі, Російській Федерації та Україні. Хоча в Україні з 1 жовтня 2011 року почато поступове підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років, опозиційні політики в своїх передвиборчих обіцянках чи не першим називають повернення «радянської» межі пенсійного віку. Подібні прецеденти в світі вже траплялися (останній приклад — Франція), тому існують цілком обгрунтовані побоювання, що це може статися і в Україні, зазначається в статті.

Газета відзначає, що головною причиною неможливості підвищувати пенсійний вік в Україні, як і в Російській Федерації, зазвичай називають низьку тривалість життя (існує думка, що «у нас люди і так до пенсії ледве доживають»)», - говориться в статті.

Проте, на думку автора, демографічна ситуація в Україні не тільки дозволяє, а й вимагає підвищення пенсійного віку. На першому етапі необхідно вирівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків на рівні 60 років, але вже зараз доцільно ухвалити законодавче рішення про перспективне його підвищення до 65 років для нинішнього покоління 20-річних.

З посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ), в статті наголошується, що більшість громадян України доживають до сучасних меж пенсійного віку, в результаті «пенсійний» період життя досить тривалий. Так, згідно з даними ПФУ, станом на 1 січня 2012 року чисельність пенсіонерів за віком становила 10,4 млн. чол., або 23% загальної чисельності постійного населення країни (тобто нині кожен четвертий житель України — пенсіонер через старість). З вищенаведеної чисельності пенсіонерів вік 70 років і старше мали 44% жінок (тобто перебували на пенсії більш як 15 років) і майже 42% чоловіків (тобто більш як 10 років).

Довідка УНІАН. 1 жовтня 2011 року в Україні набув чинності Закон "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", ухвалений парламентом 8 липня 2011 року.

Цим законом встановлено єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – 60 років. До цього жінки мали право виходити на пенсію після досягнення 55-річного віку.

Підвищення пенсійного віку для жінок здійснюватиметься поступово за такою схемою: у 55 років вийдуть на пенсію ті, хто народився до 30 вересня 1956 року включно; у 55 років 6 місяців – з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року; у 56 років – з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року; у 56 років 6 місяців – з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року; у 57 років – з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року; у 57 років 6 місяців – з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року; у 58 років – з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року; у 58 років 6 місяців – з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року; у 59 років – з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року; у 59 років 6 місяців – з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року; у 60 років – з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Також законом передбачається компенсатор більш пізнього виходу на пенсію: «Жінкам, які народилися в період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, нарахованого відповідно до ст. 27 цього закону, у розмірі 2,5% за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку».

До 1 січня 2015 року збережена можливість (за бажанням) для жінок виходити на пенсію після досягнення 55 років. Таке право матимуть ті жінки, які звільнилися з роботи за наявності страхового стажу не менш як 30 років. В цьому випадку розмір їхніх пенсії зменшується на 0,5% за кожен повний або неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Виплата дострокової пенсії не здійснюється у разі, якщо жінка продовжує роботу або працевлаштується.

Підвищений також граничний вік перебування на державній службі до 60 років для жінок і 62 років - для чоловіків. До ухвалення закону граничний вік перебування на державній службі становив 60 років для чоловіків і 55 років для жінок.