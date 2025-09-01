Розвідники атакували авіабазу та бухту у Севастополі.

На території тимчасово окупованого Криму Сили оборони уразили два російські гелікоптери Мі-8 та буксир. Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться, що бійці ГУР продовжують гатити по військових об’єктах окупантів у Криму

"Черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" на території тимчасово окупованого Криму: добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя - успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8", - розповіли розвідники.

Наголошується, що орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.

Також уражено російський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя: під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку.

Удари по Криму

Раніше, 28 серпня, на території окупованого півострова Крим бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу російського С-400 "Тріумф".

У той же день в Азовському морі, у Темрюцькій затоці, що неподалік Криму, було уражено малий ракетний корабель РФ проєкту 21631 "Буян-М". Цей малий ракетний корабль є носієм крилатих ракет морського базування "Калібр". Йшлося, що бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони України "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці департаменту активних дій ГУР атакували борт корабля. Об’єкту, який зазнав пошкоджень, довелося покинути район бойового чергування.

