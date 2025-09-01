Ракета виявилася проблемною задовго до своєї фактичної появи.

Будівництво сотень нових ракетних шахт для програми LGM-35A Sentinel може заощадити час та гроші – щоправда, не всі вони вмістяться на федеральних землях, тому доведеться купувати приватні володіння.

Про це з посиланням на заяву генерал-лейтенанта Повітряних сил США Ендрю Гебари повідомляє Interesting Engineering.

На думку військового, такий підхід дозволить уникнути затримок, пов’язаних із переобладнанням наявних шахт, тоді як флот старих ракет Minuteman III тимчасово залишатиметься на бойовому чергуванні.

Фахівці попереджають, що насправді будівництво нових шахт доволі складний процес – не лише через високу вартість їхнього зведення, а й через бюрократичні процедури, які можуть затягнутися до 2040-х років.

Повідомляється також, що Повітряні сили планують враховувати думку місцевих громад під час вибору місць розташування шахт в рамках додаткової екологічної експертизи.

Довідка УНІАН. Sentinel покликана замінити міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III, яка з 1970-х років є наземною складовою американської ядерної тріади.

Нова ракета виявилася проблемною задовго до своєї фактичної появи. Так, Сполучені Штати мають труднощі зі зростанням вартості програми.

Якщо спершу у Пентагоні планували витратити на цей проєкт близько 77,7 млрд доларів, то згодом оцінка зросла до 160 млрд, що викликало побоювання у військового керівництва США.

Американцям важко знайти гроші, адже сьогодні вони реалізують багато вкрай дорогих військових програм. Наприклад, США реалізують одразу дві амбітні програми створення винищувачів шостого покоління.

Нагадаємо, нещодавно свою пропозицію для флоту США представила компанія Boeing – літак буде схожим на перспективний F-47 для Повітряних сил США.

А ще раніше концепт для програми ВМС представила Northrop Grumman. Судячи з нього можна припустити, що її винищувач буде схожий на проєкт Northrop/McDonnell Douglas YF-23.

