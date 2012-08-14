Третьяков: Влада перетворила Київ на дійну корову держбюджету

Влада забирає 50% надходжень до бюджету Києва в центральну скарбницю, перетворюючи таким чином столицю в дійну корову державного бюджету. Про це заявив в інтерв'ю УНІАН опозиційний депутат Олександр Третьяков, який балотується по мажоритарному округу № 218 у Києві шляхом самовисування.

«У нинішній київській владі, хоч вона і краща за попередню, мені найбільше не подобається те, що вона залежить від Адміністрації Президента. Київська влада має залежати тільки від киян. Вона не може бути призначена згори», зазначає О.Третьяков.

Олександр Третьяков також висловив переконання, що гроші київської громади повинні залишатися в міському бюджеті. «Зараз кияни відчувають на собі, що нинішня влада перетворила столицю на дійну корову державного бюджету. 50% надходжень до бюджету міста забирають в центральну скарбницю, а це - 7 млрд. грн. на рік! Переконаний, що гроші громади повинні залишатися в місті і працювати на киян», заявив він.

З метою реалізації цього завдання О.Третьяков, після обрання в парламент, має намір ініціювати зміни до Бюджетного кодексу.

«Киянами потрібно повернути зароблені кошти. За рахунок цього місто зможе відремонтувати і побудувати дороги, модернізувати систему ЖКГ, профінансувати на належному рівні медицину, забезпечити гідну соціальну допомогу», - зазначив опозиційний депутат.