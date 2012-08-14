ЄК стурбована відмовою в реєстрації Тимошенко і Луценка кандидатами в депутати
14:23, 14 серпня 2012Політика
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Єврокомісія стурбована відмовою ЦВК України дозволити реєстрацію екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і колишнього глави МВС Юрія Луценка кандидатами в народні депутати.
Пітер Стано висловив жаль
Як передає РІА «Новости», про це заявив представник Єврокомісії Пітер Стано у вівторок журналістам у Брюсселі.
"Такий розвиток подій не сприяє поліпшенню клімату у відносинах між ЄС та Україною", - сказав представник Єврокомісії.
За його словами, відмова в реєстрації Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, "на жаль, є логічним результатом "судів над ними і застосування щодо них як до політичних опонентів діючої влади вибіркового, на думку ЄС, правосуддя".
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала список Об'єднаної опозиції "Батьківщина", відмовивши при цьому в реєстрації засудженим опозиціонерам Ю.Тимошенко і Ю.Луценку через непогашену судимість.
Опозиція оскаржила це рішення.
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