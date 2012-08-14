ЄК стурбована відмовою в реєстрації Тимошенко і Луценка кандидатами в депутати

Як передає РІА «Новости», про це заявив представник Єврокомісії Пітер Стано у вівторок журналістам у Брюсселі.

"Такий розвиток подій не сприяє поліпшенню клімату у відносинах між ЄС та Україною", - сказав представник Єврокомісії.

За його словами, відмова в реєстрації Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, "на жаль, є логічним результатом "судів над ними і застосування щодо них як до політичних опонентів діючої влади вибіркового, на думку ЄС, правосуддя".

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала список Об'єднаної опозиції "Батьківщина", відмовивши при цьому в реєстрації засудженим опозиціонерам Ю.Тимошенко і Ю.Луценку через непогашену судимість.

Опозиція оскаржила це рішення.