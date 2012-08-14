Завтра ВР Криму на позачерговій сесії займеться мовами
Верховна Рада Криму в середу, 15 серпня, збереться на позачергову сесію, на порядку денному якої - обговорення реалізації Закону України «Про засади державної мовної політики» в регіоні.
Про це повідомляє прес-центр парламенту автономної республіки.
Сесію ініціював кримський спікер Володимир Константинов.
"На порядку денному – питання, пов'язані з першочерговими заходами з виконання в Автономній Республіці Крим Закону України "Про засади державної мовної політики", внесенням змін до республіканського бюджету", - повідомив прес-центр.
Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів говорять цією мовою.
У понеділок, 13 серпня, позачергова сесія Одеської міської ради ухвалила рішення надати російській мові в місті статус регіональної.