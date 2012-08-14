Завтра ВАСУ розгляне позов Об’єднаної опозиції до ЦВК

Завтра, 15 серпня, об 11.00 Вищий адміністративний суд України розгляне позовну заяву Об’єднаної опозиції “Батьківщина» до Центральної виборчої комісії з вимогою зареєструвати екс-прем’єра Юлію Тимошенко та екс-главу МВС Юрія Луценка кандидатами в народні депутати України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

В засіданні візьмуть участь керівники партій, що входять до складу Об’єднаної опозиції, народні депутати з фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС, представник ВО «Батьківщина» в ЦВК Руслан Князевич.

Адреса – вул. Московська, 8, корпус 5, зала 5.