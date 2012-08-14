Янукович хоче зрівняти зарплати російських і українських військових моряків

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив у вівторок у Севастополі на засіданні адміністративно-господарського активу міста.

«Ми повинні, напевно, такий меморандум підписати, визначити перспективу цього питання, і зняти це питання назавжди з порядку денного», - заявив глава держави.

За словами Президента, зокрема, це стосується питання грошового утримання військових моряків.

«Коли говорять, а якою ж має бути заробітна плата, припустимо, в українських моряків, відповідь проста: вона має бути в українських і російських моряків однакова», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, також під час сьогоднішнього візиту до Севастополя Президент доручив владі Севастополя спільно з Кабінетом міністрів, зокрема Міністерством економіки, підготувати Програму економічного, екологічного і соціального розвитку міста і включити її у Програму розвитку Криму до 2015 року.