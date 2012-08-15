Янукович забракував закон про державні лотереї

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент наголошує, що прийнятий 5 липня 2012 року Верховною Радою України закон визначає, що лотерея – це масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має повністю або частково випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі.

Частиною четвертою статті 3 закону проголошується принцип рівності умов участі в державній лотереї, який полягає в рівності шансів на виграш призу в державну лотерею у гравців, які зробили однакові ставки, обов'язковому застосуванні механізму розігрування призів на умовах випадковості, незалежно від волі оператора державних лотерей, гравців або інших осіб.

Водночас, згідно з Податковим кодексом України, лотерея – це масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями, приз (виграш) в якій має виключно випадковий характер і територія проведення якої не обмежується одним приміщенням (будівлею).

У зв'язку з цим Президент вважає, що пропоноване в законі визначення терміну «лотерея» і встановлення одним із критеріїв визначення лотереї повністю або частково випадкового характеру перемоги створюватиме правову колізію в нормативно-правовому регулюванні питань щодо умов розігрування призів (виграшів) та підгрунтя для можливих маніпуляцій з результатами розіграшів лотерей.

Для уникнення такої ситуації він пропонує в абзаці першому пункту 2 частини першої статті 1 закону, що надійшов на підпис, слова «повністю або частково» вилучити.

За законом, що надійшов на підпис, розповсюджувач державної лотереї – юридична або фізична особа, яка за дорученням (дозволом) оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов'язані з розповсюдженням державних лотерей. Із розповсюджувачами державної лотереї оператор державних лотерей укладає письмові договори або надає їм письмові дозволи.

Таким чином, оператор державних лотерей (а за пунктом 11 частини першої статті 1 закону це – юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, що одержала право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному цим законом) наділяється правом надавати дозволи на здійснення відповідного виду господарської діяльності.

У зв'язку з цим В.Янукович зазначає, що за законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» дозвіл є одним з видів документів дозвільного характеру, який видається суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності дозвільним органом, яким можуть бути лише органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

За таких обставин Президент не може погодитися з наведеними положеннями закону стосовно визнання операторів державних лотерей дозвільними органами.

Також Президент має низку інших зауважень до закону, й пропонує Верховній Раді ухвалити цей закон з його пропозиціями.