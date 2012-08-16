Патріарх Кирил їде з візитом до Польщі: пропонує «сміливий проект» примирення

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил, який прибуде в четвер з першим в історії офіційним візитом до Польщі і підпише з главою Польської католицької єпископської конференції митрополитом Юзефом Михаликом спільне послання про примирення народів, закликав росіян і поляків до взаємного прощення і зміну "тональності відносин", пишуть РІА "Новости".

"Настав час, коли ми всі повинні подумати про те, що необхідно змінити саму тональність відносин між нашими країнами і нашими народами. Для того, щоб змінити цю тональність, потрібно вимовити одне слово: пробач!" - заявив патріарх Кирил в інтерв'ю польським ЗМІ напередодні візиту.

За його словами, "за багатовікову історію відносин наших країн було багато скорботного, як було і радісне". "І ось виникає питання: а що далі? В той момент, коли світ глобалізується... коли розвиваються економічні відносини між нашими країнами, і будуть розвиватися, - що робити з цим "багажем"? Ностальгувати за страждання? Постійно ятрити рану?" - сказав предстоятель Російської православної церкви.

Відповідаючи, чи готові народи до взаємного прощення, він зазначив, що питання це не стільки до нього, скільки "до людей". "До мене питання - як до предстоятеля Російської православної церкви - могло б звучати таким чином: яка роль Церкви у всьому цьому, чому ви входите в цей процес? І відповідь буде такою: а хто? Яка інша організація, яка інша сила здатна, відштовхуючись від загальних цінностей, а такими є християнські цінності, відштовхуючись від єдиного тексту Євангелія, від закликів самого Господа просити один в одного прощення, щоб сам Бог нас простив, - хто ще може запропонувати цей сміливий проект нашим народам?" - пояснив патріарх.

На питання, чи попросить він особисто поляків про прощення, предстоятель РПЦ відповів, що особисто, як і високий представник Католицької церкви, підпише документ, в якому "все сказано".