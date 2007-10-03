1 жовтня Черновецький роздав понад 2 тис. га київської землі

За підрахунками експертів та депутатів, 1 жовтня Київрада роздала понад 2 тис. гектарів київської землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер депутатської групи в Київській міській раді Віталій КЛИЧКО.

Він підкреслив, що точну інформацію про площу розданої у понеділок на сесії Київради столичної землі депутати підрахувати не можуть, оскільки досі не можуть отримати документів рішень Київради, але сумарно вона становить більш як 2 тис. га.

“Ми не можемо підрахувати, скільки всього було роздано землі в столиці, тому що нам не видають рішення Київради. Крім того, практично всі питання розглядалися без проектів рішень, тобто депутати не були ознайомлені, що це за земля, де вона знаходиться, яка її площа. Ми не маємо цих даних. Тільки радгосп “Хотівський” - це близько 1,5 тис. га! Таких питань було багато. 90% з 609 питань, винесених на сесію, стосувались землекористування. За підрахунками різних експертів, депутатів, всього було роздано понад 2 тис., а може й три тис. га київської землі”, - сказав В.КЛИЧКО.

Він підкреслив, що на сьогодні залишається незрозумілою позиція депутатів з фракції “Наша Україна” в Київраді, яка входить в об’єднання “Демократичний Київ”, а насправді голосувала на сесії 1 жовтня, підтримуючи пропозиції нинішнього мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

В.КЛИЧКО повідомив, що ще вчора обговорював цю тему з керівниками партії “Народний Союз Наша Україна”, і вони негативно оцінили дії фракції “Наша Україна” в Київраді і все, що відбулося на сесії.

Він також поінформував, що завтра планує зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо цього ж питання.

За словами В.КЛИЧКА, його фракція зараз готує матеріали для позову до суду щодо прийнятих незаконно рішень Київради. Такі ж позови, за його інформацією, готує і фракція БЮТ в Київраді.

“Ми окремо звертаємось з позовом до суду, і ми хочемо, щоб наші позови окремо розглядались. Немає значення, скільки позовів і від якої політичної сили. Ми відстоюємо інтереси киян і впевнені, що ці дії повинні бути адекватно оцінені, і люди, причетні до цих незаконних дій, повинні нести відповідальність”, - підкреслив В.КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Київрада без участі фракцій БЮТ, Партії регіонів і Групи Кличка підтримала виділення більш як 400 земельних ділянок, які були внесені до порядку денного сесії без інформації про ці землі, окрім реєстраційного номера справи.

На переконання депутатів від БЮТ та групи Кличка, сесія Київради 1 жовтня була проведена саме в цей день (після парламентських виборів), щоб ухвалити рішення про виділення такої кількості землі.

Під час сесії трапилась бійка між представниками промерської більшості та опозиції через те, що “бютівці” намагалися забрати картку для голосування депутата, який перебував у цей день поза межами України, однак його голос зараховувався у результат голосування. Опозиція заявила про використання таким чином близько 15 депутатських карток.