Експерти про зміну складу ЦВК: Ця справа погане тхне
Експерти заявляють про високу вірогідність зміни складу ЦВК під час виборчої кампанії.
Президент аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор Жданов заявив про високу вірогідність зміни складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) під час виборчої кампанії.
Таку думку І.Жданов висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи ситуацію у зв'язку з визнанням судами протиправності дій заступника голови ЦВК Андрія Магери та члена комісії Валерія Шелудька під час реєстрації колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом у народні депутати.
"Ця справа погане тхне. Зрозуміла ціль і вірогідність зміни складу ЦВК, а саме — відставки А.Магери та В.Шелудька - я оцінюю як високу. Ніхто б не починав би цю справу, не сподіваючись на якийсь конкретний результат", - сказав І.Жданов.
На його думку, судові процеси, що відбулися, свідчать про складну політичну гру, метою якої є призначення замість А.Магери та В.Шелудька "більш слухняних для влади" членів ЦВК. "Зараз є юридична підстава зробити так, щоб начебто ніхто не міг звинуватити Президента, що він відкликав цих членів ЦВК... Є рішення суду, є порушення присяги, Президент змушений ухвалити таке рішення тощо. Ви бачите, як замаскована ця ситуація? А ЦВК потім буде ухвалювати такі рішення, які потрібні", - вважає експерт.
У свою чергу, журналіст Вахтанг Кіпіані назвав політичною грою ситуацію з визнанням судами дій А.Магери та В.Шелудька протиправними.
"Це політична гра. Створено політичну підставу почати процес відторгнення двох представників з ЦВК. Відповідно, для масової свідомості буде озвучено, що вони порушили присягу. Але юридична підстава вже менш важлива, ніж політична доцільність. Зрештою, А.Магера та В.Шелудько не відіграють виняткової ролі у ЦВК. Але вони — голос здорового глузду", -
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Вищий адміністративний суд України підтвердив законність постанови та окремої ухвали Київського апеляційного адміністративного суду щодо скасування реєстрації колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка кандидатом у народні депутати та протиправності дій заступника голови ЦВК А.Магери та члена комісії В.Шелудька під час підготовки до розгляду на засіданні комісії питання про реєстрацію В.Сацюка.
Судовий процес з розгляду апеляцій А.Магери, В.Шелудька та третьої сторони - представника В.Сацюка - тривав з 10.45 23 серпня до 04.35 24 серпня.