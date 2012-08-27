Троє кримчан потрапили до кременчуцького виборчкому, всі в шоці

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив секретар міськради Василь Івко.

«Троє членів нашої комісії прописані у Криму. Ми з ними зв'язалися, вони самі нічого не розуміють. Працювати в Кременчуці вони не можуть. Це, напевно, комп'ютер дав збій під час формування комісій», - сказав В.Івко.

Він відзначив, що політпартії можуть звернутися до ЦВК і провести заміну членів окружної виборчої комісії, які проживають у Криму.

«Необхідно провести заміну цих членів комісії. Не виключено, що наші з Кременчука потрапили до того ж Криму», - сказав В.Івко.

Як повідомили УНІАН у мерії Кременчука, до складу окружкому № 146 потрапили жителі Криму Катерина Пурчел (Політична партія України "Русь Єдина"), Володимир Новосьолов (Всеукраїнська політична партія "Братство") і Ірина Маргушина (Партія "Руський блок»).