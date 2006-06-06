Москаль пропонує оголосити Крим територією без сексу

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Геннадій МОСКАЛЬ вважає юридично неправомірним рішення Верховної Ради АРК оголосити Крим «територією без НАТО».

Як передає кореспондент УНІАН, про Г.МОСКАЛЬ заявив журналістам сьогодні в Сімферополі.

«Яка територія Криму без НАТО, ми що, вступили в НАТО? Що, ШУФРИЧ приєднав нас до НАТО? - заявив представник глави держави. - Лікнеп треба всім проводити. Треба вивчити Конституцію України, Конституцію Криму, а потім уже приймати присягу депутата Автономної Республіки Крим».

Г.МОСКАЛЬ порадив кримським парламентаріям не приймати рішення, керуючись одними емоціями. «В емоціях можна прийняти що завгодно - Крим без НАТО, давайте тоді приймемо рішення оголосити Крим без сексу і поставимо його на голосування, - заявив представник Президента України в Криму.

У свою чергу депутат Верховної Ради Криму, обраний за списками «Опозиційного блоку Не так!» Нестор ШУФРИЧ, коментуючи цей вислів, заявив, що слова і дії представника глави держави є провокативними. «Дії Геннадія МОСКАЛЯ надали ведмедячу послугу Секретаріату Президента, - заявив Н.ШУФРИЧ. - Геннадій МОСКАЛЬ так само далекий від Криму, як і від сексу».

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 6 травня Верховна Рада АРК підтримала пропозицію кримських парламентаріїв Валерія ІВАНОВА і Нестора ШУФРИЧА оголосити Крим «територією без НАТО». Раніше міськрада Феодосії прийняла рішення про визнання Феодосії «територією без НАТО», потім аналогічні рішення прийняли Ленінська райрада і Партенітська селищна рада.

Ці рішення були прийняті у відповідь на прибуття 27 травня у Феодосію американського транспортного судна «Advantage», яке привезло техніку та будівельні матеріали, призначені для удосконалення навчально-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил Збройних сил України. Планується, що українсько-американськими силами на Старокримському полігоні будуть збудовані кілька ангарів для проживання особового складу учасників міжнародних миротворчих навчань «Сі Бриз-2006».