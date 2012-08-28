Третьяков порівняв київську владу з татаро-монголами

«Святошинський район незаслужено займає найнижчу позицію в рейтингу районів столиці. Останнє місце - це в першу чергу оцінка незадовільної роботи районної влади », - вважає опозиційний депутат Олександр Третьяков, який балотується шляхом самовисування по столичному мажоритарному округу № 218, який об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів. Так Третьяков прокоментував журналістам оприлюднений КМДА рейтинг районів Києва за підсумками роботи в першому півріччі 2012 року.

Політик підкреслив, що у вересні 2010 року у киян вкрали місцеве самоврядування, коли Київрада проголосувала за скасування районних рад у столиці. «Навіть після скасування царем міського самоврядування по всій Російській імперії у Києві до 1835 року зберігалося Магдебурзьке право. А нинішню ситуацію можна порівняти лише з нападом татаро-монголів».

Також депутат назвав обіцянку голови міської адміністрації Олександра Попова звільнити голову Святошинського району грою на публіку. Адже, за оцінкою Міжнародного центру перспективних досліджень, оцінка жителями роботи святошинської районної влади була найнижчою по Києву ще в 2010 році. «Вертикаль міських чиновників працює на інтереси тих, хто їх призначає, а зовсім не на інтереси мешканців Києва. У нас немає мера, у нас немає районних рад, у нас одні чиновники призначають інших, абсолютно не беручи до уваги думки простих городян», - підкреслив опозиційний кандидат.

«На сьогодні єдина можливість виправити ситуацію - це вибори 28 жовтня, на яких переможуть кандидати від людей, які будуть гідно представляти столицю в парламенті і допоможуть вирішити проблеми жителів як Святошинського, так і інших районів, раз вже міська влада нічого не робить», - впевнений Олександр Третьяков.

Як відомо, наприкінці серпня КМДА оприлюднила рейтинг районів Києва, в якому Святошинський район посів останнє, 10-е місце. Рейтинг складено за восьми показниками: економічний розвиток; інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність; державні фінанси, підтримка бізнесу; споживчий ринок; житлово-комунальне господарство; соціальний розвиток і ринок праці, охорона здоров'я.