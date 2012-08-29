У ЗМІ повністю домінує Партія регіонів (моніторинг)

Про це голова комітету «Рівність можливостей» Олександр Чекмишев повідомив під час прес-конференції в УНІАН, оприлюднюючи проміжний звіт за результатами загальнонаціонального та регіонального моніторингу ЗМІ на предмет рівня якісного інформування виборців та рівного доступу до ЗМІ суб’єктів виборчого процесу.

За словами експерта, результати моніторингу вказують на те, що висвітлення інформації щодо партій значною мірою залежить від редакційної політики ЗМІ та симпатій їхніх власників.

«За ці три тижні в інформаційному просторі України, у виборчому сегменті, повністю домінувала Партія регіонів», - повідомив О.Чекмишев і додав, що з усіх регіональних медіа лише в Івано-Франківській області на телебаченні і частково у пресі ПР поступилася за рівнем представлення Об’єднаній опозиції «Батьківщина» та «УДАРу».

Моніторинг також показав, що загальнонаціональні телеканали не інформували виборців про наслідки впливу державної політики на життя людей, а критика переважно стосувалася діяльності опозиції. Відзначається, що головною тенденцією стало домінуюче представлення Партії регіонів, негативу про яку було у 2,5 рази більше, ніж про опозицію, але позитивної інформації - у 13 разів більше.

Як зауважив О.Чекмишев, телеканали Донецького регіону з початку виборчої кампанії присвятили Партії регіонів понад 3,5 години, а «Батьківщині» - у 100 разів менше - трохи більше 2 хвилин.

Водночас, у загальнонаціональній пресі Партія регіонів стала лідером як за позитивною, так і за негативною інформацією: про неї оприлюднено у 2,5 рази більше позитивної інформації і втричі більше негативної, ніж про «Батьківщину».

Діяльність інших партій у порівнянні з цими двома у пресі практично не висвітлюється: ВО «Свобода» та Комуністична партія України згадуються ситуативно, «УДАР Віталія Кличка» та «Україна – Вперед!» представлені здебільшого за рахунок «джинси».

При цьому, наголосив О.Чекмишев, відносний баланс у представленні різних політичних партій зараз демонструють лише інтернет-сайти. «Їхній рівень аналітизму, рівень подачі інформації поки що якісно відрізняється від традиційних медіа», - сказав він.

У свою чергу, європейський консультант, виконавчий директор словацької медіа-моніторингової організації МЕМО 98 Расто Кужел зауважив, що під час виборів усі політики стають дуже активними, тому журналісти саме у цей час мали б займати критичнішу позицію та застосовувати аналітичний підхід при висвітленні їхньої діяльності.

Моніторинг проводився з 30 липня по 19 серпня в Києві, усіх областях України та АР Крим, й охоплював понад 230 ЗМІ, серед яких телебачення, друковані видання та інтернет-сайти.

Медіа-моніторинг висвітлення учасників виборчих перегонів в Україні 2012 року здійснюється Асоціацією «Спільний простір» та Комітетом «Рівність можливостей» за підтримки Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі».