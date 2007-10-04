Стецьків: НУ-НС може поговорити з ПР, але точно не сьогодні

Член блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ спростовує заяви представників Партії регіонів щодо ведення переговорів між цими двома політичними силами про створення широкої коаліції.

Про це він заявив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

“Ці заяви не відповідають дійсності”, - сказав Т.СТЕЦЬКІВ. Він зазначив, що на сьогоднішній день “Наша Україна – Народна самооборона” ні про яку широку коаліцію не має наміру вести переговори з Партією регіонів. “Такі заяви є пробою блефувати і посіяти сумнів у виборців”, - сказав він.

Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що НУ-НС виконуватиме свої зобов’язання і створюватиме коаліцію виключно з БЮТ. За його словами, цієї ж позиції дотримується і лідер блоку НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО, який сьогодні зустрічався з Президентом Віктором ЮЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що переговори з Партію регіонів можуть бути проведені, але винятково щодо питання їх діяльності в статусі парламентської опозиції. “Ці переговори можуть бути, але точно не сьогодні”, - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що є попередня домовленість про зустріч сьогодні у другій половині дня з представниками НУ-НС, а також Партія регіонів вийшла з пропозицією щодо зустрічі з БЮТ, і сьогодні до кінця вечора у БЮТ обіцяли призначити час такої зустрічі.

При цьому ще один представник ПР Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні повідомив, що переговори між Партією регіонів і НУ-НС щодо створення широкої коаліції вже ведуться.