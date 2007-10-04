Переговори між Партією регіонів та НУ-НС не відбулися

Переговори між представниками Партії регіонів та блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, які були заплановані на четвер, не відбулися.

Як повідомив журналістам керівник прес-служби Партії регіонів Ігор НІКІТЮК, Партія регіонів у закритому режимі проводить консультації з політичними силами, що за результатами виборів проходять до парламенту. Він додав, що про їх результати буде повідомлено пізніше.

Партія регіонів почала неофіційні консультації щодо створення коаліції, і сьогодні планує зустрітись з представниками блоку “Наша Україна – Народна самооборона”. Про це повідомила журналістам один із лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, один із лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що Партія регіонів планує провести консультації з усіма політичними силами, які потрапили до парламенту. За її словами, вже відбулася зустріч з представниками Блоку Литвина. На сьогодні, повідомила Р.БОГАТИРЬОВА, є попередня домовленість про зустріч у другій половині дня з представниками НУ-НС, а також Партія регіонів вийшла з пропозицією щодо зустрічі з БЮТ.

У свою чергу, лідер політичного блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО на прес-конференції в УНІАН назвав провокаціями заяви про можливу широку коаліцію між НУ-НС і Партією регіонів.

Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання у необхідності знайти модель “мирного співіснування” депутатів, яких обрав український народ. “При цьому і права більшості, і права парламентської опозиції мають бути забезпечені”, - наголосив лідер НУ-НС.