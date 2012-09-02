У день 200-річчя взяття Наполеоном Москви Росія згадує Бородіне

Відвідування Бородіна глава РФ почав з покладання вінка до монумента героям Бородінської битви, який був закладений в серпні 1837 року на тому місці, де в 1812 році розташовувалася батарея генерал-лейтенанта Миколи Раєвського, пишуть РІА "Новости".

"В історії нашої Батьківщини було чимало трагедій і воєн, але лише дві з них названі Вітчизняними. І в тій, і в іншій війні вирішувалися долі Росії, Європи і всього світу", - сказав Путін, звертаючись до присутніх.

Вшанувати пам'ять героїв Бородіна в неділю приїхали численні російські і зарубіжні гості. Серед них колишній президент Французької Республіки Валері Жискар д'Естен, посли Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Сербії, України, Франції, а також нащадки учасників Вітчизняної війни 1812 року з російської та французької сторін.

У кровопролитній битві на Бородінському полі 27 серпня жодна зі сторін не здобула вирішальну перемогу. Російська армія змушена була тимчасово відступити і 2 вересня Наполеон увійшов до Москви, яку попередньо покинули війська і багаті мешканці.