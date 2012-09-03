«Битва за мови: чи стане російська мова регіональною у столиці?» - ефір «Київського форуму»

4 вересня 2012 року о 19.30 розпочнеться черговий випуск соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою в ефірі Київської державної телерадіокомпанії (вул. Хрещатик, 26).

Тема ефіру: «Битва за мови: чи стане російська мова регіональною у столиці?».

До участі в програмі запрошені:

Володимир Зубанов, заступник голови фракції ПР у ВР України, голова підкомітету з питань книговидання та книгорозповсюдження Комітету ВР України з питань культури і духовності;

Анатолій Толстоухов, первший заступник голови Київської міської організації ПР , почесний президент Фонду сприяння розвитку мистецтв;

Олексій Омельяненко, голова фракції ПР у Київраді;

Марія Іонова, депутат Київради, фракція «УДАР», член постiйної комiсiї Київради з питань гуманітарної політики;

Євген Сверстюк, доктор філософії, головний редактор газети «Наша віра»;

Руслан Бортнік, голова ВГО «Правозахисна організація «Спільна Мета», член Робочої групи при КМУ щодо удосконалення ЗУ «Про засади державної мовної політики»;

Євген Копатько, соціолог;

Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень;

експерти, журналісти та небайдужі кияни.

Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 4 вересня (Бойко Юлія).