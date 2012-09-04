ЦВК: керівників виборчкомів можна міняти аж до самих виборів

Про це йдеться в оприлюдненому на офіційному сайті Центральної виборчої комісії роз'ясненні щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій, утворених для проведення парламентських виборів 28 жовтня.

"У разі, якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов’язки, відповідна виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це проголосували не менше двох третин членів складу комісії", - йдеться у постанові ЦВК.

Відповідно до роз'яснень, таке подання має вноситися за підписом голови, заступника голови виборчої комісії або головуючого на відповідному засіданні виборчої комісії та повинне бути засвідчено печаткою цієї комісії. "До подання додаються не менш як два рішення виборчої комісії про невиконання головою, заступником голови чи секретарем цієї комісії покладених на нього обов’язків, а також витяг з протоколу засідання виборчої комісії, на якому розглядалося питання про внесення такого подання", - пояснює ЦВК. Центральна виборча комісія уточнює, що заява чи подання підлягають обов’язковому розгляду виборчою комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, не пізніш як на третій день з дня надходження такої заяви або подання, але не пізніше останнього дня перед днем голосування.

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При цьому рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. "На посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня призначає іншу особу зі складу цієї виборчої комісії. При цьому повинні бути додержані вимоги Закону щодо призначення голови, заступника голови та секретаря від різних суб’єктів подання", - наголошується у документі.

"Особа, включена до складу окружної чи дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці за поданням голови виборчої комісії вищого рівня, а до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці – за поданням Міністерства закордонних справ України, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків відсутності кандидатур на таку посаду від інших суб’єктів подання", - роз'яснює ЦВК.

Крім того, підставою для зміни керівництва виборчкомів може бути власноручно написані заяви про складення повноважень голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії без припинення членства в комісії. У такому випадку, особа продовжує виконувати свої обов’язки до моменту прийняття відповідною виборчою комісією, що утворила цю виборчу комісію, рішення про її заміну та призначення в установленому порядку нового голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії.