У ЦВК взялися за голову після того, як побачили склади окружкомів
Заступник голови ЦВК Андрій Магера заявляє про невисоку якість підготовки членів окружних виборчих комісій, які були створені на підставі відповідних подань суб’єктів виборчого процесу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після завершення засідання ЦВК.
«Що стосується якісного складу комісій, я, чесно кажучи, хотів би бажати набагато кращого якісного складу, хоча б тому, що до складу окружних виборчих комісій включаються люди, які не те що не мають досвіду роботи у виборчій комісії, але, я би сказав, належного життєвого досвіду», - зауважив А.Магера.
Заступник голови ЦВК нагадав, що 1 січня 2013 року набуває чинності законодавча норма, відповідно до якої усі претенденти на роботу у виборчих комісіях повинні пройти відповідну кваліфікаційну підготовку.
«Те, що є такий неякісний склад окружних виборчий комісій, жодною мірою не свідчить про те, що Україні треба відмовлятися від політичного представництва у складі окружних та дільничних виборчих комісій. Питання вирішено. З наступного року запускається і йде повним ходом підготовка членів виборчих комісій, їхнє навчання, необхідна сертифікація з тим, щоб люди справді могли чітко розуміти, де вони працюють, який обсяг їхньої відповідальності», - пояснив А.Магера.