Яценюк: цей парламент помер

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав на брифінгу у Верховній Раді.

«Ми йдемо на округи і йдемо до людей», - зауважив він.

За словами А.Яценюка, водночас низка опозиційних депутатів залишиться у парламенті, щоб «фіксувати порушення чинного законодавства при ухваленні законів».

А.Яценюк підкреслив, що сьогоднішнє «відкриття сесії Верховної Ради є яскравим свідченням того, що Президент Янукович і його так звана провладна більшість не мають жодного поняття, що робити з цим парламентом».

При цьому він додав, що Верховна Рада протягом останнього року «підтримується на апараті штучного дихання і наркотичній залежності від Януковича, а саме - через гроші і через страх».

За його словами, той факт, що парламентська більшість навіть не змогла визначитись із порядком денним роботи ВР на сьогодні і на завтра, а також «побоялась надати слово опозиційним депутатам», є свідченням того, що «цей парламент помер».

«Сьогодні було відкриття похорон чинної Верховної Ради України», - заявив А.Яценюк.