23 родини з пошкодженого вибухом будинку відселять до готелів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це під час зустрічі з мешканцями будинку сказав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

За його словами, люди будуть відселені в готелі «Турист», «Металіст», «Меркурій», а також в гуртожиток комунального підприємства «Харківміськліфт».

Г.Кернес зазначив, що загалом у будинку зареєстровано 27 сімей (107 осіб), чотири з яких в період реконструкції будинку житимуть у родичів.

Мер також додав, що міська влада також допоможе особам, які проживали в цьому будинку без реєстрації. «Є й люди, які фактично проживали в будинку без реєстрації. Ми будемо враховувати проблеми й незареєстрованих мешканців», - сказав Г.Кернес.

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Він також запевнив мешканців пошкодженого будинку, що до 20 грудня вони повернуться у свої квартири .

«Я обіцяю, що Новий рік ви будете зустрічати у своїх квартирах. Із завтрашнього дня тут почнуть встановлювати страхувальні стяжки. Це роблять, щоб будинок остаточно не зруйнувався до того, як проведуть усі заходи, пов'язані з демонтажем пошкодженої частини. Головне зараз - відновити конструкцію будинку. Дата закінчення всіх робіт - 20 грудня», - наголосив мер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, о 10.30 у Харкові в дев’ятиповерховому будинку на вул. Петра Слинька, 2б, у квартирі на третьому поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. До ліквідації наслідків вибуху залучено 55 осіб та 10 одиниць техніки.