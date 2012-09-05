Пшонка: Буде добре, якщо син пройде у ВР, а якщо ні - зробить висновки

Про це він сказав у інтерв'ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

«Це його шлях і його вибір. Я з повагою до цього ставлюся. Він давно самостійна молода людина з досвідом роботи в правоохоронних органах, з досвідом парламентської діяльності, і він сам приймав рішення балотуватися у мажоритарному окрузі. У якійсь конкретній моїй допомозі він вже не має потреби”, - сказав В.Пшонка.

Генпрокурор також висловив думку, що буде добре, якщо його син пройде до парламенту, а якщо ні – отже “зробить висновки, можливо, займеться чимось іншим».

А.Пшонка балотується в одномандатному виборчому окрузі №81 у Запорізькій області від Партії регіонів.