Мороз може піти в опозицію?

Політична рада Соціалістичної партії України висунула перелік умов, за яких може бути створена Коаліція демократичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, зокрема, сьогодні політрада партії постановила, що проект Угоди про створення Коаліції можна взяти за основу, а також підтвердила попереднє рішення Політради СПУ про доцільність створення парламентської коаліції в складі фракцій БЮТ, “Нашої України” та СПУ на основі принципів схваленого Політрадою СПУ Меморандуму про створення коаліції.

Водночас Політрада наголосила на необхідності, ведучи переговори щодо створення Коаліції, домогтися відображених у змісті відповідної угоди принципових положень передвиборної програми СПУ, а саме:

- недопущення, в т.ч. впродовж 5-річної каденції парламенту, продажу землі сільськогосподарського призначення, прийняття з цього приводу мораторію;

- повернення (в основному) заощаджень громадянам України протягом 5 років;

- скорочення безробіття, створення робочих місць, підвищення заробітної плати як основи соціальних гарантій населенню України;

- забезпечення пропорцій між доходами сімей та розміром комунальних платежів, за яких темпи зростання доходів повинні випереджати рівень зростання комунальних платежів, а їх розмір повинен відображати вартість реально спожитих ресурсів;

- в контексті взаємин Україна-НАТО передбачити необхідність співробітництва з євроатлантичним блоком в рамках чинної угоди про партнерство і співробітництво, всі питання про поглиблення відносин (чи вступу до НАТО) розглядати лише після проведення відповідного референдуму;

- продовження політичної реформи у відповідності зі змінами до Конституції України, проголосованими 8 грудня 2004 року та проектом змін (реєстраційний № 3207).

Також Політрада вирішила рекомендувати представникам СПУ, які ведуть за дорученням Політради переговори про створення Коаліції, прискорити їх завершення до 14 червня орієнтовно.

Політвиконкому СПУ доручено забезпечити інформування партійного активу та громадськості через газету "Товариш", інші засоби масової інформації про зміст переговорів та позицію СПУ, щоб нейтралізувати її спотворення.

Крім того, в разі неможливості створення Коаліції в демократичному форматі Політвиконком повинен буде підготувати пропозиції для Політради для прийняття рішення щодо умов переходу в опозицію до влади.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня лідери блоку « Наша Україна », БЮТ і СПУ домовились підготувати коаліційну угоду до 7 червня.

5 червня керівник юридичного департаменту “Нашої України”, народний депутат Роман ЗВАРИЧ повідомив, що робоча група завершила роботу над проектом коаліційної угоди в рамках переговорного процесу щодо утворення коаліції. За його словами, текстові формулювання проекту приблизно на 95% погоджені, натомість залишаються непогодженими деякі принципові позиції.

У свою чергу учасник переговорної групи від Соціалістичної партії України, народний депутат Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що в проекті коаліційної угоди залишається 15 питань, щодо яких існують розбіжності. Це зокрема, питання вступу України в НАТО, питання продажу землі та інше.