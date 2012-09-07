Опозиція: ВАСУ хоче знищити заяви тисяч українців

В Об’єднаній опозиції "Батьківщина" заявляють, що працівники Вищого адміністративного суду України планують знищити заяви сотень тисяч українців, які в рамках акції "Україна проти Януковича" поставили свої підписи проти дій чинного Президента.

Як повідомляє прес-служба ВО "Батьківщина", за наявними даними у представників опозиції, співробітники ВАСУ отримали наказ знищити заяви сотень тисяч українців, які приєдналися до судового позову Арсенія Яценюка проти Президента Віктора Януковича.

"Суд у будь-який спосіб намагається усунутися від розгляду цієї справи. Об’єднана опозиція наголошує, що згідно з законом, за пошкодження процесуальних документів передбачена відповідальність – аж до кримінальної", - наголошується у повідомленні. При цьому представники Об’єднаної опозиції звертаються до працівників ВАСУ із закликом утриматися від протизаконних дій, які порушують права і свободи сотень тисяч українців.

Об’єднана опозиція нагадує, що всі заяви громадян про приєднання до позову в якості третьої особи подавалися до ВАСУ з відповідним описом. "Працівники ВАСУ отримали заяви та перенесли їх до канцелярії суду. Відповідний відеозапис є в розпорядженні прес-служби Об’єднаної опозиції «Батьківщина», - наголошують у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВАСУ повернув голові ради Об’єднаної опозиції Арсенію Яценюку його позов щодо визнання протиправними дії Президента Віктора Януковича, а також закликав осіб, які привезли понад 200 коробок із підписами громадян проти чинного Президента прибрати їх із приміщення суду, оскільки жодних супровідних документів до наданих коробок із заявами або описів вмісту коробок не надавалося і з юридичної точки зору Вищий адміністративний суд України не може взяти на себе відповідальність за збереження коробок з заявами, оскільки офіційно ці документи не були ані долучені до справи, ані навіть зареєстровані канцелярією суду.