Одеський аеропорт готується прийняти 5 тисяч хасидів

Як повідомили УНІАН в прес-службі аеропорту, в цей період персонал всіх служб буде переведено на посилений режим роботи, оскільки в дні прибуття прочан необхідно обслужити близько 40 рейсів. Планується, що пасажири чартерних рейсів з Ізраїлю проходитимуть через спеціально встановлені в аеропорту тимчасові термінали - окремо від пасажирів регулярних рейсів.

Як уточнили в Міжнародному фонді ім. Раббі Нахмана, цього року очікується прибуття в Україну до 25 тисяч прочан, які готуються до святкування 17 вересня єврейського Нового року Рош-га-Шана в місті Умань Черкаській області.

За словами представника фонду Шимона Бускіли, ще близько 8 тисяч хасидівв не зможуть прибути у вересні в Україну і зустрічатимуть Рош-га-Шана в Ізраїлі.

Нагадаємо, хасидизм - релігійна течія в іудаїзмі, що зародилася в першій половині XVIII століття. У Умані знаходиться могила цадика Раббі Нахмана, який був праонуком засновника хасидизма Бааль Шем Това. Згідно домовленостей між правоохоронними відомствами України та Ізраїлю, громадський порядок в Умані у середині вересня, коли на могилу засновника хасидизма традиційно прибувають тисячі прихильників цієї релігійної течії, забезпечуватиме разом з українською міліцією група ізраїльських поліцейських.