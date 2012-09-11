У Росії натякають, що ціна на газ залежить від того, куди Україна йде

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заступник керівника Росспівробітництва Георгій Мурадов сказав сьогодні на прес-конференції в Москві за підсумками перебування в Росії молодіжної делегації з України.

«Сьогодні від наших відносин з Україною значною мірою вибудовуватиметься майбутня конфігурація на євразійському просторі, на якому ми проживаємо. Без України, безперечно, набагато складніше буде вибудовувати і відновлювати нашу євразійську чи православну цивілізацію», - сказав Г.Мурадов.

Він нагадав, що прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв говорив про необхідність збільшувати ресурсну базу для проведення роботи в народній дипломатії, у сфері молодіжних контактів, хоча Росія за фінансовими показниками не зможе наздогнати США і Євросоюз.

«Не потрібно націлюватися на те, що нас завалять коштами, які підуть на підтримку «м'якої сили», що грунтується на громадянському суспільстві, роботі неурядових організацій й ентузіазмі людей, які створюють мости дружби і співпраці», - сказав він.

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Г.Мурадов наголосив, що дуже важливо нести російську культуру за кордон, а також підтримувати російську освіту і російську мову, якою люди можуть читати першоджерела і одержувати об'єктивну інформацію про Росію.

«Це різноспрямована і різновекторна робота, але найголовніший напрям – це вибудовування співтовариства друзів», - вважає він.

Разом з тим Г.Мурадов наголосив, що Україна - один з головних напрямів роботи Росспівробітництва.

«Ми з Україною хочемо бути разом і сподіваємося, що люди, які розуміють сучасну Росію, виступатимуть за те, аби ми й надалі були разом. Ми в історії збереглися завдяки тому, що ми були разом, і про це не потрібно забувати», - заявив він.

Г.Мурадов упевнений, що керівники України і Росії обов'язково знайдуть компроміси з усіх неврегульованих економічних питань.

«Це обумовлено, бо ми сусідні, дуже тісно пов'язані одна з одною держави, які можуть мати ті чи інші розбіжності, але це не означає, що у нас не буде успіху», - сказав він.

На його думку, навіть газове питання може вирішуватися, але для цього «ми повинні зрозуміти, де Україна і куди вона йде».

«Якщо ми йдемо разом, у нас створюється єдиний ринок, єдиний економічний простір… Ця логіка висловлюється скрізь, зокрема у ЗМІ, і на політичному й економічному рівні. Якщо Україна прямує в інший бік, то що ми тоді обговорюємо? Тоді, як усі», - сказав він.

За словами Г.Мурадова, буде прийнято рішення про інтеграцію, оскільки це вигідно з усіх поглядів.

Він заявив, що на українське суспільство чиниться дія Заходом, який через внутрішні складнощі не приймає Україну до себе, а з іншого боку - робить усе, аби відірвати її від Росії. «Вас хочуть не пустити до Росії. І це головний сенс», - наголосив Г.Мурадов.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія повинна посилити свій вплив у світі за допомогою «м'якої сили», насамперед у країнах СНД.